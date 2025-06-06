Дрова, меха и ледяные забавы: как проводили суровую зиму в старом Петербурге

Зима в Петербурге XIX века — это совсем не то, что мы привыкли видеть сегодня. Это была настоящая суровая пора, когда город превращался в ледяную крепость, а жители проявляли немалую изобретательность, чтобы пережить холод и при этом не потерять радость жизни. При Петре Великом климат был совсем другой, нежели сейчас.

Как готовились к зиме

Главным источником тепла были дрова. Их закупали заранее, ведь без них в холодных петербургских домах было просто невозможно выжить. Окна утепляли — щели заклеивали бумагой или тканью, а между рамами клали угольки или миски с кислотой, чтобы стекла не покрывались ледяной коркой.

Отопление было примитивным — печки, которые могли прогреть комнату максимум до 15 градусов. Центрального отопления тогда еще не было, и поэтому тепло всегда было на вес золота.

Одежда и меха

В Петербурге зимовали по-настоящему тепло и стильно. Женщины из богатых семей носили меха — от белки и зайца до соболя. Мужчины предпочитали шинели и меховые шубы из бобра, а под одежду надевали шерстяное белье.

Зимний транспорт и развлечения

Главным транспортом для петербуржцев становились сани и кареты на полозьях. Их утепляли мехами и даже ставили внутри маленькие печки с углями, чтобы пассажирам было теплее.

На льду Невы прокладывали специальные трассы — ледяные дороги, по которым ездили сани и даже устраивали гонки на тройках. Лед был настолько крепким, что на реке устраивали ипподромы и катки, а вокруг ледяных горок кипела веселая жизнь с балаганами и ярмарками, передают Санкт-Петербургские ведомости.

Климат и зимние температуры

Зимы в Петербурге раньше были гораздо холоднее. Средняя температура января и февраля доходила до минус 8–10 градусов, а рекордные морозы опускались до минус 36. Зима начиналась уже в ноябре и длилась до марта. За последние два столетия климат потеплел примерно на 4 градуса, и теперь зима стала короче и мягче, передает сайт Собака.ру.

Так что, когда сегодня мы жалуемся на холод, стоит вспомнить, как наши предки не просто мерзли, а умели жить и радоваться в самых суровых условиях.