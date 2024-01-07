Две ошибки превратят компот в безвкусную воду: хозяйкам стоит взять на заметку

Казалось бы, в приготовлении компота нет ничего сложного. Вот только немало хозяек совершают ошибки, из-за которых напиток становится менее вкусным и полезным.

Прежде всего, не стоит готовить компот на слишком сильном огне. После закипания жидкости убавьте температуру и варите напиток не более 15 минут, не давая ему вновь закипеть. Иначе термическая обработка уничтожит все витамины.

А если вы добавляете в компот мед, важно выбрать для этого подходящий момент. Нельзя класть подсластитель в процессе варки, иначе пользы от него не останется. Сперва жидкость нужно остудить до 40°C, а уже затем добавлять мед, советует портал Letidor.

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