Две пенсии в 2026-м году: кому реально перепадёт увеличенная выплата
Две пенсии в 2026-м году: кому реально перепадёт увеличенная выплата

Опубликовано: 2 ноября 2025 17:00
пенсионеры
Фото: Городовой.ру

Приятная и заслуженная надбавка.

Двойная пенсия звучит как миф, но в 2026-м она положена не сказочным избранным, а вполне конкретным категориям. Государство редко раздаёт бонусы, но здесь закон работает жёстко: выплата по инвалидности плюс пенсия по старости — если человек это право заслужил.

В первую очередь две пенсии получат те, кто стал инвалидом из-за военной травмы, участвовал в добровольческих формированиях, получил ранение в ходе СВО или боевых действий на территориях ДНР/ЛНР. В этот же список входят участники ВОВ и обладатели знаков жителей блокадных городов — если у них подтверждена инвалидность.

Отдельная история — семьи погибших военнослужащих и добровольцев. Родители, вдовы без нового брака, дети-инвалиды и инвалиды с детства I–II группы могут получать собственную пенсию плюс выплату по потере кормильца.

Военные пенсионеры тоже в игре — но только если набрали гражданский стаж минимум 15 лет, накопили 30 пенсионных баллов и достигли возраста выхода на обычную пенсию. Тогда к ведомственной выплате добавляется страховая по старости.

Есть и редкие исключения: отдельные профессии вроде летчиков-испытателей и федеральных госслужащих могут совмещать выслугу лет и долю страховой пенсии. Всё строго индивидуально — решают в СФР.

Чтобы получить вторую выплату, достаточно подать заявление онлайн или в отделение — и подтвердить все основания. После одобрения деньги начнут приходить уже со следующего месяца.

Двойная пенсия — не подарок и не случайность, а прописанное законом право. Вопрос только в том, попадает человек под категорию или нет.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
