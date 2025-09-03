«Крестовский Остров» открыл двери: как 3 сентября изменило карту петербургского метро

3 сентября — дата, ознаменованная важными событиями, которые внесли свой вклад в развитие Санкт-Петербурга, от транспортных инноваций до появления первых современных магазинов.
1826: Министерство Императорского двора
В 1826 году было учреждено Министерство Императорского двора и уделов, которое занималось обслуживанием нужд императорской семьи.
1880: первая электрическая конка
3 сентября 1880 года стало революционным для транспорта: “двинут вагон электрической силой“.
Артиллерийский офицер Ф. А. Пироцкий продемонстрировал опытный образец электрической конки, который перевез 40 человек со скоростью 10 км/ч.
Вагон двигался по рельсам, один из которых был плюсом, а второй минусом.
1947: возобновление строительства метро
Как пишет Panevin.ru, в 1947 году возобновилось строительство Ленинградского метрополитена, что ознаменовало новый этап в развитии городского транспорта.
1970: первый универсам “Фрунзенский”
В 1970 году в Купчино открылся первый в стране универсам — продовольственный магазин самообслуживания с широким ассортиментом, получивший название «Фрунзенский».
1991: возрождение “Санкт-Петербургских ведомостей”
3 сентября 1991 года вышел первый номер возобновленной газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая является первой отечественной печатной газетой, появившейся еще в 1703 году.
1999: открытие станции “Крестовский Остров”
В 1999 году открылась станция метро «Крестовский Остров», названная в честь острова и исторического района, где она расположена.