«Крестовский Остров» открыл двери: как 3 сентября изменило карту петербургского метро

Опубликовано: 3 сентября 2025 08:02
События, которые вошли в историю города.

3 сентября — дата, ознаменованная важными событиями, которые внесли свой вклад в развитие Санкт-Петербурга, от транспортных инноваций до появления первых современных магазинов.

1826: Министерство Императорского двора

В 1826 году было учреждено Министерство Императорского двора и уделов, которое занималось обслуживанием нужд императорской семьи.

1880: первая электрическая конка

3 сентября 1880 года стало революционным для транспорта: “двинут вагон электрической силой“.

Артиллерийский офицер Ф. А. Пироцкий продемонстрировал опытный образец электрической конки, который перевез 40 человек со скоростью 10 км/ч.

Вагон двигался по рельсам, один из которых был плюсом, а второй минусом.

1947: возобновление строительства метро

Как пишет Panevin.ru, в 1947 году возобновилось строительство Ленинградского метрополитена, что ознаменовало новый этап в развитии городского транспорта.

1970: первый универсам “Фрунзенский”

В 1970 году в Купчино открылся первый в стране универсам — продовольственный магазин самообслуживания с широким ассортиментом, получивший название «Фрунзенский».

1991: возрождение “Санкт-Петербургских ведомостей”

3 сентября 1991 года вышел первый номер возобновленной газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая является первой отечественной печатной газетой, появившейся еще в 1703 году.

1999: открытие станции “Крестовский Остров”

В 1999 году открылась станция метро «Крестовский Остров», названная в честь острова и исторического района, где она расположена.

Автор:
Ксения Пронина
Город
