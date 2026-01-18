«Совсем одурели»: как петербуржцы отреагировали на платные парковке во дворе

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсуждается инициатива, способная кардинально изменить ежедневную жизнь автовладельцев Северной столицы. Речь идет о введении платы за стоянку на дворовых территориях.
Официальная цель этой меры — снижение нагрузки на и без того перегруженные парковочные места и решение проблемы дефицита пространства во дворах.
Одновременно с этим рассматривается возможность выделения отдельных платных зон для такси и других специализированных категорий водителей.
Реакция горожан: от возмущения до сарказма
Инициатива вызвала немедленную и крайне бурную реакцию среди петербуржцев. Обсуждение платной парковки непосредственно у дома обернулось потоком негодования, отражающим глубокое неприятие этой идеи.
Реплики горожан красноречиво демонстрируют градус напряжения, возникший вокруг частной собственности и привычного быта.
Возмущение граждан было категоричным: “уже у своего дома бесплатно встать нельзя” — эта фраза отражает чувство, что личное пространство неуклонно сокращается.
Другие высказывания были более эмоциональными и резкими:
“Совсем сдурели”.
“Не надо это обсуждать, забудьте об этом идиотизме”.
Многие восприняли это как прямое посягательство на права собственности и ущемление свобод:
“Надо писать жалобу на посягательство на частную землю и собственность”.
Также пессимистично констатировали:
“Скоро домой бесплатно не зайдешь”.
Ирония как форма протеста
Сарказм стал основным оружием против предполагаемых нововведений. Горожане начали перечислять, что еще может быть монетизировано в ближайшем будущем.
“Давайте теперь дышать будем платно”, — вопрошали комментаторы, доводя логику инициаторов до абсурда.
“А бесплатно что-нибудь будет? Или мы скоро и за воздух, которым дышим, начнем платить?”.
Предложения сыпались одно за другим, доводя ситуацию до гротеска:
“Платные автобусные остановки, давайте, предлагайте ещё”.
Многие автомобилисты отметили и первоочередные проблемы города, которые игнорируются в пользу новых сборов. Очистка города от снега, которая в зимний период становится критически важной, упоминается в таком контексте:
“Лучше снег с дорог уберите — ездить невозможно. А то вся техника задействована — раз в неделю дай Бог 5 машин видно”.
Эффективность под сомнением
Значительная часть комментаторов усомнилась в заявленной эффективности платных дворовых парковок как инструмента снижения нагрузки.
По мнению многих, это лишь увеличит количество недовольных, не решив проблему.
“Из-за платных парковок машин меньше не станет, это же абсурд” — такое мнение отражает скепсис относительно реального эффекта.
Один из комментаторов, выражая крайнее разочарование, заявил:
“Думал, что дно, но снизу постучали”.
Альтернативные решения и транспортный коллапс
В ходе обсуждения прозвучали и предложения, направленные на вынесение парковки за пределы жилых зон. Одно из мнений гласило:
“По мне так надо сделать большие парковки вне дворов и согнать туда всех. Из дома не выйти, чтобы за тобой очередной водятел не ехал по пятам, отдельной дороги для людей нет”.
При этом существует опасение, что любые ограничения и повышение стоимости личного транспорта лишь усугубят кризис в сфере общественного транспорта.
“Понятно, ещё больше людей пересядут на метро, которое и так не выдерживает”, — такой прогноз предвещает дальнейшее усложнение логистики в условиях перегруженной инфраструктуры.
Введение платы за стоянку во дворе, по мнению горожан, является шагом в неверном направлении.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.