Двойной фронт ремонта: как будет проходить обновление главных дорог в Петербурге

В Северной столице приводят в порядок сразу два проспекта этим летом.

В Санкт-Петербурге начался масштабный ремонт Старо-Петергофского проспекта — важной транспортной артерии Адмиралтейского района.

Работы ведутся на участке длиной около 750 метров — от набережной реки Фонтанки до Обводного канала. Здесь полностью обновляют дорожное покрытие и не только.

Инновационные технологии в ремонте трамвайных путей

Особое внимание уделяют участку с трамвайными путями, где используется инновационная технология укладки литого асфальта, не требующего уплотнения.

Этот материал самостоятельно затвердевает, образуя ровное, прочное покрытие, которое продлевает срок службы дороги и снижает необходимость в частых ремонтах.

Значимость Старо-Петергофского проспекта

Старо-Петергофский проспект связывает Старо-Калинкин мост через Фонтанку с площадью Стачек, пересекает Обводный канал и является одним из ключевых маршрутов общественного транспорта.

Ремонт Невского проспекта — важное соседнее событие

Помимо ремонта Старо-Петергофского, в это время также активно ведутся работы на одном из главных проспектов города — Невском.

Ремонт «витрины города» будет проходить в несколько этапов с 4 по 27 августа.

Подготовительные работы уже начались: с 4 по 12 августа планируется обновление Дворцового проезда и трамвайных путей на перекрестке Невского и Литейного.

Полностью перекрывать дорогу в это время не будут, то есть попеременно ограничат движение на 1—2 полосах.

Главный этап ремонта Невского пройдет с 13 по 27 августа, когда движение по разным участкам будет временно прекращено поэтапно, чтобы ускорить процесс и минимизировать неудобства.

С 6 по 9 августа ограничат движение на Литейном проспекте, а с 10 по 12 августа — на Владимирском проспекте.

Меры для комфорта и безопасности горожан

Для комфорта жителей и гостей города на время ремонта Невского организуют дополнительные остановки общественного транспорта и выделенные полосы на соседних улицах.

Общественный транспорт в это время изменит свои маршруты: с 6 по 12 августа движение автобусов и троллейбусов сохранится по обычным трассам, а затем пройдет по объездным, пишет Мойка 78.