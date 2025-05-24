Двойные двери в метро: уникальная особенность петербургской подземки

В Петербургском метро есть одна особенность, которая сразу бросается в глаза — на некоторых станциях установлены двойные двери, которые отделяют платформу от путей. Для тех, кто впервые попадает в метро Северной столицы, это выглядит необычно и даже загадочно. Почему же в Петербурге появились такие «закрытые» станции с дверьми на платформе?

Что такое станции закрытого типа?

Станции с двойными дверями называют «станциями закрытого типа» или «горизонтальными лифтами». Представьте себе обычный поезд, который подъезжает к платформе, но между вами и рельсами стоит ещё одна стена с дверями. Поезд останавливается, и одновременно открываются двери вагона и двери на платформе. Это выглядит как лифт, только горизонтальный — откуда и название.

Всего таких станций в Петербурге около 12: десять построили в советское время, и еще две — уже в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Они расположены на синей и зеленой линиях метро.

Почему решили строить именно такие станции?

Главная причина — экономия. В 1960-х годах в Ленинграде шли активные работы по развитию метро, но при этом стремились сократить расходы. Станции закрытого типа позволяли упростить и удешевить строительство: отпадала необходимость в отделке и украшении станционных тоннелей, ведь поезда стояли за дверями, а не на открытой платформе. Станции тоже занимали меньше площади, что сокращало сроки строительства.

А как же безопасность?

Считается, что двери на платформах защищают пассажиров от падения на рельсы и даже от наводнений — ведь Петербург стоит на болотистой почве и метро уходит глубоко под землю. Но это мифы.

Двери действительно снижают риск случайного падения на пути, но они не герметичны и не могут защитить от серьезного затопления — вода легко пройдет через щели. Безопасность была скорее дополнительным бонусом, а не главной причиной.

Как работают эти двери?

Поезд должен остановиться очень точно, чтобы двери вагона совпали с дверями станции. Для этого машинист ориентируется по специальным знакам и подсветке. Затем двери открываются одновременно. При отправлении сначала закрываются двери поезда, потом — платформенные, сайт Технониколь.

Чтобы все работало синхронно, установлена сложная автоматика и механизмы. Но именно это и стало проблемой — обслуживание таких систем оказалось дорогим и трудоемким. Механизмы часто ломались, требовали постоянного ремонта, а из-за необходимости точной остановки увеличивался интервал между поездами.

Почему перестали строить такие станции?

Хотя строительство было дешевым, эксплуатация обошлась дороже. Дорогой ремонт и сложное обслуживание механики дверей съедали всю экономию. К тому же новые технологии позволили строить более простые станции без колонн и с обычными открытыми платформами.

А что с новыми станциями 2018 года?

К чемпионату мира по футболу в Петербурге открыли две станции — «Беговая» и «Зенит» с дверями между поездом и платформой. Но это уже не классические станции закрытого типа, а колонные многопролетные. Двери там стеклянные, и они появились скорее для безопасности и поддержания единого стиля на линии, где много станций с такими дверями.

Немного истории и интересных фактов

Первая станция с двойными дверями — «Парк Победы», она открылась в 1961 году. Первоначально двери были стеклянными, но быстро заменены на металлические из-за частых повреждений. Такие станции строились только в Ленинграде и Петербурге, в других городах СССР и мира подобной технологии не применяли.