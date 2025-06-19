Мечты о дешевом жилье: как в СССР пытались решить жилищный вопрос с помощью пластика и почему это не сработало

Почему советский Союз отказался от идеи строительства домов из пластика?

Разрушительная Великая Отечественная война привела к острому дефициту жилья в СССР. Проблем доставляли и сельские жители, которые начали активно перебираться из деревень в города.

Жилищный вопрос требовалось не только оперативно, но и эффективно решать, поэтому высшее партийное руководство охватили идеи максимально скорого возведения доступных квадратных метров.

С учетом поставленных задач было решено провести ряд смелых экспериментов.

Так появилась пластиковая «хрущевка».

Дом, который построили Щербенок и Левинский: Смелый проект в Ленинграде

Смелый проект по возведению дома, выполненного полностью из пластмассы, реализовали в 1961 году в Ленинграде, который известен сложными климатическими условиями.

Как пишет «Русская семерка», объект был двухэтажным. На первом располагались технические коммуникации, а на втором — жилое помещение, к которому вела небольшая лесенка.

Пластиковая «однушка»: Планировка и особенности конструкции

Квартира полностью повторяла привычную «однушку» со смежным санузлом, маленькой кухней и кладовкой.

Толщина стен составляла всего 14 сантиметров, но авторы конструкции — архитектор А.П. Щербенок и инженер Л.Г. Левинский — уверяли, что этого достаточно, чтобы не замерзнуть в самый лютый мороз.

Отличительной внешней особенностью домика, установленного в глубине застроенного типовыми «хрущевками» двора по улице Торжковской, стали окна от пола до потолка. Они были также сделаны из пластика — специального прозрачного.

Современники же отмечали — вид у сооружения был футуристическим.

Провал эксперимента: Технологическое обслуживание и вандализм

Эксперимент продолжался на протяжении трех лет и завершился провалом. Выяснилось, что теплосберегающие качества таких домов вполне приемлемы, но вот технологическое обслуживание обойдется в приличную сумму.

Кроме того, первый советский пластиковый дом изначально не предусматривался как жилой, хоть его внутри и обставили полным комплектом мебели.

Понятно, что в таком случае строение будет ветшать и страдать от актов вандализма, но в середине прошлого столетия на эти факторы внимание никто не обратил.

В экспериментальном доме никто не жил. Позже в нем разместилась лаборатория. После того, как в 1964 г. из дома вывезли все оборудование, о нем забыли. А затем просто снесли.

Московская пятиэтажка: Повторная попытка и окончательный отказ от пластика

Позже в Москве решили вернуться к «ленинградской» идее. В столице возвели пятиэтажку, облицованную пластиковыми панелями. Правда, долго здание не простояло. Его пришлось снести из-за допущенных строителями просчетов.

После этого «пальма первенства» окончательно перешла к традиционным строительным материалам.

Мечты о дешевом и доступном жилье остались мечтами

История единственного пластикового дома в СССР — это пример смелой, но неудачной попытки решить жилищный вопрос.

Несмотря на провал, этот эксперимент показал, что в поисках новых решений необходимо учитывать не только технологические возможности, но и экономические, экологические и социальные факторы.