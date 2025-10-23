Городовой / Общество / ЕГЭ с бонусами и новыми экзаменами: какие испытания ждут будущих гуманитариев и технарей
ЕГЭ с бонусами и новыми экзаменами: какие испытания ждут будущих гуманитариев и технарей

Опубликовано: 23 октября 2025 16:30
приемная комиссия, вуз
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Реформы ЕГЭ сделают процесс поступления более сложным и требовательным.

С 2027 года для абитуриентов-гуманитариев в России станет обязательным сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории.

Это важное изменение коснётся таких популярных направлений, как юриспруденция, социология, реклама, конфликтология и других.

Уже в приемную компанию 2026 года вузы смогут требовать либо историю, либо обществознание. Такая перемена направлена на повышение исторической грамотности и патриотизма среди студентов.

Как пройдет переход на новые правила?

С 1 марта 2026 года вузы смогут самостоятельно выбирать, принимать ли экзамен по истории или обществознанию для вступления.

В 2027 году, скорее всего, история станет обязательным экзаменом для указанных направлений. Предусмотрен плавный переход, чтобы школьники успели подготовиться, пишет Фонтанка.

Новый вызов для будущих инженеров — четвертый экзамен

Инженерные профессии тоже не оказались в стороне. Минобрнауки предлагает добавить «четвертый ЕГЭ».

Помимо трёх обязательных — русского языка, математики и профильного предмета — абитуриентам предложат попробовать сдать дополнительный экзамен, например, информатику.

Те, кто справится, получат бонус в виде 25 дополнительных баллов при поступлении.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
