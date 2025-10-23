ЕГЭ с бонусами и новыми экзаменами: какие испытания ждут будущих гуманитариев и технарей

С 2027 года для абитуриентов-гуманитариев в России станет обязательным сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории.
Это важное изменение коснётся таких популярных направлений, как юриспруденция, социология, реклама, конфликтология и других.
Уже в приемную компанию 2026 года вузы смогут требовать либо историю, либо обществознание. Такая перемена направлена на повышение исторической грамотности и патриотизма среди студентов.
Как пройдет переход на новые правила?
С 1 марта 2026 года вузы смогут самостоятельно выбирать, принимать ли экзамен по истории или обществознанию для вступления.
В 2027 году, скорее всего, история станет обязательным экзаменом для указанных направлений. Предусмотрен плавный переход, чтобы школьники успели подготовиться, пишет Фонтанка.
Новый вызов для будущих инженеров — четвертый экзамен
Инженерные профессии тоже не оказались в стороне. Минобрнауки предлагает добавить «четвертый ЕГЭ».
Помимо трёх обязательных — русского языка, математики и профильного предмета — абитуриентам предложат попробовать сдать дополнительный экзамен, например, информатику.
Те, кто справится, получат бонус в виде 25 дополнительных баллов при поступлении.