Бум на картон: новая похоронная тенденция в России — от эконом-варианта до «люкса» за 200 тысяч

Почему россияне все чаще выбирают картонные гробы и как к этому относятся в обществе?

На отечественном рынке ритуальных услуг — неожиданный бум: все больше людей выбирают картонные гробы вместо традиционных деревянных.

Теперь отправить близких в последний путь можно не только дешево, но еще и экологично: такие гробы полностью разлагаются в земле всего за полгода.

Для сравнения, классическому «деревянному ящику» требуется десятки лет. Эта новая тенденция вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

Цены и характеристики: от эконом-варианта за 1,5 тысячи рублей до «люксовых» моделей за 200 тысяч

Цены стартуют от 1,5 тысячи рублей, но «люксовые» модели могут обойтись и значительно дороже — их стоимость доходит до 200 тысяч, сообщает 78.ru. В продаже есть варианты, выдерживающие вес до 150 килограммов, а при кремации они практически полностью сгорают.

Растущий спрос: экономия и забота об окружающей среде — главные мотивы покупателей

По словам производителей, спрос растет: россияне готовы платить не только за экономию, но и за заботу об окружающей среде — даже после смерти.

Мнения общества: от одобрения до кощунства — как относятся к картонным гробам россияне

Тем не менее, в обществе к новой похоронной тенденции пока относятся неоднозначно. Некоторые скорее одобряют такой подход — мол, умершему уже все равно, так зачем сильно тратиться на погребение.

«Я согласен. Стали делать картонные — это хорошо. Да и вообще, живого человека надо любить, ценить и уважать. А все эти пышные похороны — полная показуха. Лакированные гробы, а вдруг еще и с музыкой, которую покойный не услышит, вообще не нужны. Уважайте и цените своих родных и близких при жизни. А то бывает так, забыли про родителей, ни подарков на ДР и праздники, ни внимания, ни ухода и т.д и т.п. А потом — гроб за 150 т.р, поминки в ресторане на 100 человек, слезы…… К чему все это после смерти покойному», — пишет один из комментаторов во «Вконтакте».

Но есть и те, кому подобные «похороны в коробках» кажутся настоящим кощунством:

«Блииин, теперь умирать становится все страшнее… Как какой-то товар в картонную упаковку…».

Картонные гробы — это новая реальность ритуальных услуг, которая вызывает споры и размышления о ценности жизни, памяти и отношении к смерти