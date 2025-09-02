Городовой / Город / Проход в школу, скидки на проезд и обед в столовой: зачем петербуржцам предлагают оформить детские карты
Проход в школу, скидки на проезд и обед в столовой: зачем петербуржцам предлагают оформить детские карты

Опубликовано: 2 сентября 2025 16:32
ЕКПшка
Городовой ру

В Санкт-Петербурге стартовал выпуск новой «Единой карты петербуржца».

«ЕКПшка» будет работать как карта школьника, обеспечивая доступ в учебные учреждения через терминалы.

Проход в школы пока тестируется в Центральном районе, а остальные образовательные учреждения подключатся поэтапно.

Как пишет 78.ru, оплата питания в школьных столовых уже доступна во всех районах города.

Что дает?

Карта предлагает специальные тарифы на проезд. Стоимость проезда составит 60 рублей в метро и 59 рублей в наземном транспорте при оплате картой.

Интегрированное мобильное приложение содержит развивающие игры, викторины и электронную библиотеку.

Для детей от 6 до 13 лет заявление оформляют родители, которые смогут осуществлять контроль, устанавливая лимиты расходов и отслеживая транзакции.

Ксения Пронина
Город
