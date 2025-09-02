Проход в школу, скидки на проезд и обед в столовой: зачем петербуржцам предлагают оформить детские карты

«ЕКПшка» будет работать как карта школьника, обеспечивая доступ в учебные учреждения через терминалы.
Проход в школы пока тестируется в Центральном районе, а остальные образовательные учреждения подключатся поэтапно.
Как пишет 78.ru, оплата питания в школьных столовых уже доступна во всех районах города.
Что дает?
Карта предлагает специальные тарифы на проезд. Стоимость проезда составит 60 рублей в метро и 59 рублей в наземном транспорте при оплате картой.
Интегрированное мобильное приложение содержит развивающие игры, викторины и электронную библиотеку.
Для детей от 6 до 13 лет заявление оформляют родители, которые смогут осуществлять контроль, устанавливая лимиты расходов и отслеживая транзакции.