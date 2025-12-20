Городовой / Город / Экс-сотрудник СК и прокуратуры оказался «помощником» мигрантов — в Петербурге его задержали
Экс-сотрудник СК и прокуратуры оказался «помощником» мигрантов — в Петербурге его задержали

Опубликовано: 20 декабря 2025 20:21
globallookpress.com
Экс-сотрудник СК и прокуратуры оказался «помощником» мигрантов — в Петербурге его задержали
Городовой ру

В Санкт-Петербурге по подозрению в участии в деле о незаконной миграции задержан бывший сотрудник Следственного комитета.

В Санкт-Петербурге был заключён под стражу бывший сотрудник правоохранительных органов, ранее работавший в прокуратуре и Следственном комитете. Согласно материалам следствия, его обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Вместе с другими лицами ему вменяют получение вознаграждения за продление документов мигрантам.

Октябрьский районный суд постановил о заключении петербуржца под стражу сроком почти два месяца. Мужчину обвиняют по третьей части статьи 322.1 Уголовного кодекса — речь идёт о создании схемы, позволявшей оформлять подложные бумаги для мигрантов, начиная с 2020 года и вплоть до сентября 2025-го. Следователи отмечают, что это происходило при участии организованной группы.

Фигуранты дела в подразделение по вопросам миграции передавали фальшивые документы, что позволяло продлить трудовые патенты по меньшей мере восьми иностранным гражданам. За подобные действия с иностранцев взималась плата. Как пояснили представители суда, при определении меры пресечения учитывались и значительные материальные возможности обвиняемого, и его связи, сформировавшиеся за годы работы в государственных органах.

Задержание прошло 17 декабря, на следующий день обвиняемому были предъявлены официальные обвинения. Срок заключения под стражу установлен до 8 февраля 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
