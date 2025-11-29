Эксперт призвал к перевороту в школьных столовых: менять надо не котлеты, а систему

Владимир Чернигов, возглавляющий «Институт отраслевого питания», выступил с предложением скорректировать федеральное законодательство, регулирующее вопросы обеспечения социальным питанием, включая питание детей в школах. Он считает, что действующая система нуждается в глубокой переработке и должна быть отнесена к отдельной категории государственного регулирования.
Чернигов заметил, что сейчас ведутся активные обсуждения организации социального питания на федеральном уровне. По его словам, 17 ноября в нижней палате парламента уже обсуждались возможные поправки в соответствующие законы. Также в ближайшее время в Санкт-Петербурге запланирована конференция, на которой специалисты представят местный опыт — в этом городе уже принят и работает свой собственный закон о социальном питании.
По словам Чернигова, особое отличие Санкт-Петербурга состоит в наличии государственного органа, который непосредственно занимается вопросами социального питания, что выделяет регион среди остальных субъектов страны. Кроме того, он обратил внимание на то, что организацией питания сейчас занимается местная власть, руководствуясь законодательством о закупках. Однако муниципальные служащие зачастую не имеют необходимых знаний и навыков, чтобы грамотно заказывать услуги общественного питания для образовательных учреждений.
«В обычных муниципалитетах, даже крупных, эти компетенции сбрасывают на органы управления образованием. Субъекты дают деньги на питание по муниципалитетам, но кто в районных или небольших городах, тем более в сельских муниципалитетах, является экспертом в конкурсных закупках? Это обычные чиновники муниципального уровня. Надо менять именно эту верхнюю конструкцию», — подчеркнул Владимир Чернигов.
Вопросы порядка обеспечения школьников питанием продолжают обсуждаться на различных уровнях власти. Ожидается, что опыт Санкт-Петербурга может стать примером для других регионов страны.