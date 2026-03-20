Элитная страховка Смольного: 358 млн за здоровье чиновников

Страховка ДМС для губернатора и чиновников Санкт-Петербурга обойдется в 358 миллионов рублей.​

Об этом сообщено на портале госзакупок: объявление опубликовано 19 марта, а заявки принимают до 6 апреля, сообщает 78ru.

Кто застрахован

Страхование охватывает губернатора, лиц на государственных должностях и служащих гражданской службы, а также их семьи — супругов и детей. Минимальная страховая сумма на каждого — 8,5 миллиона рублей.

Виды медпомощи

Включают первичную медико-санитарную помощь амбулаторно (в том числе на дому) и по стоматологии, скорую помощь, а также специализированную помощь в стационаре.