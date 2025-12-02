Ёлка даром: в Ленобласти до 10 января можно забрать домой новогоднее дерево

В Ленинградской области до 10 января 2026 года проводится акция, в рамках которой жители самостоятельно могут срубить новогоднюю ель для праздничных дней.
Это возможно при условии, что высота выбранного дерева не превышает трёх метров, а гражданин предъявит паспорт сотрудникам лесничества, сообщает пресс-служба администрации региона.
Для этого выделены специальные территории, где лесу требуется санитарная вырубка, например, участки под линиями электропередач.
Для получения бесплатной ели необходимо выбрать лесничество, проследовать туда с паспортом и оформить требуемые документы.
Информация о местоположении нужных подразделений лесничества и о правилах участия размещена на сайте комитета по природным ресурсам региона, а также на ресурсе «Ленобллес».
Таким образом, каждый может ознакомиться с перечнем доступных участков и выбрать наиболее удобный для себя вариант.
Пресс-служба администрации области отмечает, что в период проведения акции сотрудники лесничеств вместе с представителями полиции усилят патрулирование.
