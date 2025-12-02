Городовой / Город / Ёлка даром: в Ленобласти до 10 января можно забрать домой новогоднее дерево
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество Спорт

Ёлка даром: в Ленобласти до 10 января можно забрать домой новогоднее дерево

Опубликовано: 2 декабря 2025 21:00
Жители могут получить бесплатное дерево, обратившись с паспортом в выбранное лесничество и оформив нужные документы.

В Ленинградской области до 10 января 2026 года проводится акция, в рамках которой жители самостоятельно могут срубить новогоднюю ель для праздничных дней.

Это возможно при условии, что высота выбранного дерева не превышает трёх метров, а гражданин предъявит паспорт сотрудникам лесничества, сообщает пресс-служба администрации региона.

Для этого выделены специальные территории, где лесу требуется санитарная вырубка, например, участки под линиями электропередач.

Для получения бесплатной ели необходимо выбрать лесничество, проследовать туда с паспортом и оформить требуемые документы.

Информация о местоположении нужных подразделений лесничества и о правилах участия размещена на сайте комитета по природным ресурсам региона, а также на ресурсе «Ленобллес».

Таким образом, каждый может ознакомиться с перечнем доступных участков и выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Пресс-служба администрации области отмечает, что в период проведения акции сотрудники лесничеств вместе с представителями полиции усилят патрулирование.

Ранее «Городовой» сообщал, что грозит петербуржцам за самовольный сруб новогодней ёлки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
