Эмоции опаснее рюкзака: омбудсмен против обысков в школе

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга омбудсмен по правам ребенка Анна Митянина прокомментировала предложение депутатов о введении обязательной проверки школьных рюкзаков.
Она отметила, что полностью организовать такой досмотр технически нереально, поскольку частные охранники пока ограничены только визуальным осмотром.
«Законодатель вправе внести изменения, тогда у нас появится инструментарий для этого», — подчеркнула она.
По мнению Митяниной, ребенок в состоянии эмоционального надлома способен найти опасный предмет прямо в школе, чтобы реализовать свои намерения.
Поэтому она рекомендует сосредоточить усилия на психологической поддержке и работе с подростками.