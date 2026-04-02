Городовой / Город / Эмоции опаснее рюкзака: омбудсмен против обысков в школе
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эмоции опаснее рюкзака: омбудсмен против обысков в школе

Опубликовано: 2 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
О проверках школьников заговорили после нападения на учителя в Петербурге.

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга омбудсмен по правам ребенка Анна Митянина прокомментировала предложение депутатов о введении обязательной проверки школьных рюкзаков.

Она отметила, что полностью организовать такой досмотр технически нереально, поскольку частные охранники пока ограничены только визуальным осмотром.

«Законодатель вправе внести изменения, тогда у нас появится инструментарий для этого», — подчеркнула она.

По мнению Митяниной, ребенок в состоянии эмоционального надлома способен найти опасный предмет прямо в школе, чтобы реализовать свои намерения.

Поэтому она рекомендует сосредоточить усилия на психологической поддержке и работе с подростками.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью