Эрмитаж делает рождественский подарок: вход — по бесплатным билетам
Эрмитаж делает рождественский подарок: вход — по бесплатным билетам

Опубликовано: 3 января 2026 13:36
 Проверено редакцией
Жителям Санкт-Петербурга предложили бесплатное посещение Эрмитажа на Рождество.

Жители Петербурга и туристы приглашаются провести Рождество в Эрмитаже. В день праздника каждый сможет бесплатно пройти в любой корпус музея, воспользовавшись специальным билетом. Эта информация появилась в официальном канале учреждения.

Льготные билеты можно будет получить 4 января на сайте Эрмитажа. Если возникнет необходимость, часть билетов на 5 января добавят отдельно для Главного музейного комплекса и Главного штаба. Получить пропуск разрешается как онлайн, так и непосредственно в кассах музея в порядке живой очереди.

Представители Эрмитажа подчеркнули, что общее число бесплатных билетов зависит от конкретного отделения. Поэтому рекомендуют не откладывать оформление.

Автор:
Юлия Аликова
Город
