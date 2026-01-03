Эрмитаж делает рождественский подарок: вход — по бесплатным билетам

Жители Петербурга и туристы приглашаются провести Рождество в Эрмитаже. В день праздника каждый сможет бесплатно пройти в любой корпус музея, воспользовавшись специальным билетом. Эта информация появилась в официальном канале учреждения.
Льготные билеты можно будет получить 4 января на сайте Эрмитажа. Если возникнет необходимость, часть билетов на 5 января добавят отдельно для Главного музейного комплекса и Главного штаба. Получить пропуск разрешается как онлайн, так и непосредственно в кассах музея в порядке живой очереди.
Представители Эрмитажа подчеркнули, что общее число бесплатных билетов зависит от конкретного отделения. Поэтому рекомендуют не откладывать оформление.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».