Если дети воротят нос от морса, порадуйте их этим коктейлем: заставит забыть о газировках

Усевшиеся за праздничный стол дети могут весь вечер отнекиваться от морсов и компотов. Пузырящиеся лимонады привлекают их сильнее. И только новогодний коктейль с приятным еловым ароматом заставит их забыть о кока-коле.

Вам понадобятся:

сливочный пломбир — 55 г,

апельсиновый сок — 75 мл,

малиновое варенье или сироп — 35 мл,

еловая ветка — 1 шт.

Еловые веточки нужно раздавить с помощью толкушки. Используйте в меру, чтобы не горчило. Смешайте их с малиновым сиропом. Процедите жидкость от иголок и перелейте в стакан. Туда залейте апельсиновый сок с помощью ножа, чтобы коктейль получился слоистым. Сверху положите шарик мороженого. Дополните композицию трубочкой, передает портал Lisa.

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