Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Если дети воротят нос от морса, порадуйте их этим коктейлем: заставит забыть о газировках

Если дети воротят нос от морса, порадуйте их этим коктейлем: заставит забыть о газировках
Как приготовить вкусный новогодний коктейль для детей

Даже взрослым понравится.

Усевшиеся за праздничный стол дети могут весь вечер отнекиваться от морсов и компотов. Пузырящиеся лимонады привлекают их сильнее. И только новогодний коктейль с приятным еловым ароматом заставит их забыть о кока-коле.

Вам понадобятся:

  • сливочный пломбир — 55 г,
  • апельсиновый сок — 75 мл,
  • малиновое варенье или сироп — 35 мл,
  • еловая ветка — 1 шт.

Еловые веточки нужно раздавить с помощью толкушки. Используйте в меру, чтобы не горчило. Смешайте их с малиновым сиропом. Процедите жидкость от иголок и перелейте в стакан. Туда залейте апельсиновый сок с помощью ножа, чтобы коктейль получился слоистым. Сверху положите шарик мороженого. Дополните композицию трубочкой, передает портал Lisa.

Источник фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik

Общество Кулинария Рецепты Праздники
29 декабря 2023 08:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».