Если нет времени мыть голову: приведете волосы в порядок и без сухого шампуня

С этими средствами эффект будет заметен уже через минуту.

Сухой шампунь всегда выручает в тех случаях, когда нет времени мыть голову. Он впитывает жир, образовавшийся на локонах. Но дорогостоящее средство можно заменить на другой сыпучий продукт, который быстро вернет волосам красоту и не ударит по кошельку.

Использовать нужно ингредиенты, которые хорошо вытягивают влагу. С этой задачей отлично справляется кукурузный крахмал. Засыпьте его в солонку, чтобы не переборщить, и нанесите на шевелюру. Больше всего внимания уделите корням.

Обладательницам черных волос рекомендуют замешать продукт с какао-порошком. Тогда на волосах не останутся белые крошки. После всех манипуляций подождите несколько минут и расчешитесь. Никто и не заметит подвоха, передает портал «Лайфхакер».

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