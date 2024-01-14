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Прокисший суп еще можно спасти: поможет одна хитрость

Прокисший суп еще можно спасти: поможет одна хитрость
Как спасти подкисший на второй день суп

Выливать в раковину не придется.

Жалко выливать целую кастрюлю супа, если она начала подкисать уже на второй день. Даже если времени прошло немного, в жидкости может развиться большое количество патогенной микрофлоры. Тем не менее вернуть блюду приятный вкус и уничтожить бактерии реально.

Если видимых признаков порчи вроде белой пены или вязкой консистенции нет, то достаточно просто прокипятить жидкость в течение пяти минут. Бактерии погибнут, но кислинка останется. Поэтому стоит посыпать первое перед подачей черным душистым перцем и ароматной свежей зеленью.

Гороховый суп получится реанимировать с помощью чеснока, который сделает его еще вкуснее. В борщ рекомендуется добавить сметану, и тогда разницы не почувствуете, передает портал «Вкуснятина».

Источник фото: Изображение от Brittani Carter на Unsplash

Общество Кулинария Советы
14 января 2024 12:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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