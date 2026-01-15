Городовой / Полезное / Если вы окунаетесь на Крещение в прорубь, то есть шанс расстаться с жизнью: сердце может встать, заявляет кардиолог
Если вы окунаетесь на Крещение в прорубь, то есть шанс расстаться с жизнью: сердце может встать, заявляет кардиолог

Опубликовано: 15 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
прорубь
Если вы окунаетесь на Крещение в прорубь, то есть шанс расстаться с жизнью: сердце может встать, заявляет кардиолог
Фото: Городовой.ру

Особенно опасно после купели ехать в одно место.

После крещенских купаний многие задумываются, а не согреться ли сразу в бане. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в интервью «Городовому» объяснила, почему этого делать категорически нельзя и чем такое сочетание грозит здоровью.

Каждое из этих действий — серьёзное испытание для организма. Погружение в ледяную прорубь вызывает мгновенный спазм сосудов, резкий скачок давления и учащённое сердцебиение.

Баня же действует с точностью до наоборот: под воздействием жара сосуды сначала расширяются, а затем, как реакция на перегрев, так же резко сужаются.

«И то, и другое — нагрузка и стресс, который может спровоцировать развитие аритмии, гипертонического криза, а в худшем случае — инфаркт или инсульт», — отмечает доктор.

Совмещение этих двух экстремальных температурных воздействий в один день создаёт двойной удар по сердечно-сосудистой системе. Организму приходится переживать два мощнейших спазма подряд, на что он может просто не отреагировать.

«Один раз я тебя вытянул, второй раз — может, нет», — говорит кардиолог. Особенно опасно это для людей с невыявленными проблемами: атеросклерозом, гипертонией или слабыми сосудами.

Даже подготовленным «моржам» доктор не рекомендует подобные эксперименты. Риски, пусть и меньшие, всё равно сохраняются. Поэтому единственно верный совет: если вы окунулись в прорубь, посещение бани стоит отложить как минимум на несколько дней, чтобы дать сосудам возможность восстановиться.

«Самый прямой ответ на вопрос встанет ли сердце? Можно сказать да, не в 100% но риски есть».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
