Есть и худеть — легко: в России придумали супер сладость, на ней легко сбросить 5 кг за месяц
Есть и худеть — легко: в России придумали супер сладость, на ней легко сбросить 5 кг за месяц

Опубликовано: 16 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
похудение
Есть и худеть — легко: в России придумали супер сладость, на ней легко сбросить 5 кг за месяц
Фото: Городовой.ру

Российские учёные создали уникальный продукт, который позволяет наслаждаться сладким вкусом без вреда для фигуры. Речь идёт о белке браззеин, который в 2000 раз слаще обычного сахара, но при этом не является углеводом и практически не содержит калорий.

По сути, это полноценный белок, который организм воспринимает как питательный элемент, а не как пустые калории. Такой суперпродукт открывает возможность создавать сладости, не ведущие к набору веса.

Разработка заинтересовала даже Роскосмос: учёные предложили использовать биореактор для выращивания браззеина прямо на орбите, чтобы обеспечить космонавтов полезным и вкусным питанием.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
