Есть ли срок годности у бензина - как долго можно хранить топливо в канистре без потери свойств

Бензин теряет свойства, а заливать в бак «выдержанное» топливо рискованно для двигателя

Автомобилисты часто делают запасы топлива, особенно когда на заправках перебои. Но бензин не хранится вечно. Со временем он теряет свойства, и заливать в бак «выдержанное» топливо рискованно для двигателя.

Сроки хранения бензина

Гарантийный срок хранения бензина — один год. Отчет ведется не с момента, когда его залили в канистру, а со дня производства на НПЗ. Для идеальной сохранности условия тоже должны быть идеальными, что возможно в лаборатории и абсолютно не реально в гараже.

Бензин портится в неплотно закрытой емкости. Появляется конденсат, улетают легкие фракции, что влияет на качество бензина и запуск двигателя. У среднего запасливого водителя топливо может сохранять свойства от трех до шести месяцев, если будет стоять при стабильной температуре в подходящей таре.

В чем хранить бензин

Что касается идеальной тары, то это может быть металлическая либо пластиковая канистра. Причем металлическая предпочтительнее. Она не растворяется самим бензином, выдерживает давление и не накапливает статическое электричество. Пластиковые канистры (HDPE) для нефтепродуктов тоже подходят, но только для краткосрочного хранения. Пластиковые бутылки, ведра или иные емкости для топлива не годятся категорически.

Что делать со старым бензином

Если бензин простоял в гараже год, не заливайте содержимое в чистом виде. Эксперты советуют смешать старый бензин со свежим. Для старых атмосферных моторов с невысокой степенью сжатия полугодовалое топливо, скорее всего, не станет критичным, но пользы двигателю не принесёт.

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