Эта хитрость продлит свежесть салатов: шеф-повар дал дельный совет

После новогодних застолий может остаться немало салатов. И хранятся они не так уж долго. Чтобы продлить их свежесть, возьмите на заметку одну хитрость.

Секрет заключается в том, чтобы не добавлять заранее майонез. Если блюдо заправить майонезом, то срок его реализации составит всего 12 часов, отметил шеф-повар Антон Калер. А вот незаправленный салат может храниться на шесть часов дольше.

Чтобы избежать отравления, не добавляйте соус в общий салатник. Пусть каждый кладет себе майонез самостоятельно. Тогда на следующий день после застолья блюда точно не навредят, отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

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