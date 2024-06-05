Эти британские блюда могут вызвать лишь отвращение: один вид смущает

Европейцы всегда плюются при виде холодца или вяленой рыбы, однако и в западных странах есть весьма своеобразные блюда, которые обожают лишь местные. Целый набор подобных яств найдется в поваренной книге жителя Великобритании.
Хаггис
Традиционное шотландское блюдо готовят из субпродуктов. В ход идут сердце, печень и легкие овцы. Все это пропускают через мясорубку, соединяют с нарезанным луком, салом, пряностями и овсянкой. А затем утрамбовывают в оболочку овечьего желудка и варят. Подают хаггис вместе с пюре из брюквы или картофеля.
Черный пудинг
Это блюдо должно быть знакомо жителям некоторых восточноевропейских стран. Оно напоминает так называемую кровянку. Нетрудно догадаться, что готовится лакомство на основе крови. Ее смешивают с жиром, овсом, ячменем и травами, а после запекают в виде колбасы. В изначальном варианте использовали кровь овцы, сегодня же чаще задействуют свиную.
Лестерширский пирог со свининой
Выпечку, придуманную в городе Мелтон-Мобрей, вполне можно сравнить с ненавистным иностранцам холодцом. Первый этап готовки этого блюда вопросов не вызывает: начинку из рубленой свинины запекают внутри теста. Однако потом образовавшиеся пустоты заполняют мясным бульоном, который, немного постояв, превращается в желе.
Маринованные яйца
Этот кулинарный изыск считается отличной закуской к пиву. Заказать его можно прямо в пабе. Яйца отваривают, очищают от скорлупы, а затем кладут раствор уксуса с солью и специями. Интересно, что подобное блюдо также можно встретить и в некоторых азиатских странах.
Заливные угри
Желеобразная консистенция заливных угрей не вызывает восторга даже у некоторых коренных британцев, однако в Лондоне блюдо считается деликатесом. Рыбу вываривают в воде, а затем охлаждают вместе с бульоном. Спустя время он слегка застывает и превращается невнятную склизкую массу.
Пирог с рыбными головами
Оригинальный рецепт пирога под названием «Звездный» примечателен тем, что в тесте запекают несколько сардин целиком, вместе хвостами и костями. Современная вариация куда более удобоваримая — внутрь пирога кладут рыбный фарш, а верхушку украшают головами и хвостами. Благодаря этому создается впечатление, будто морские обитатели «выныривают» на поверхность пирога.
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