Эти британские блюда могут вызвать лишь отвращение: один вид смущает

Европейцы всегда плюются при виде холодца или вяленой рыбы, однако и в западных странах есть весьма своеобразные блюда, которые обожают лишь местные. Целый набор подобных яств найдется в поваренной книге жителя Великобритании.

Хаггис

Традиционное шотландское блюдо готовят из субпродуктов. В ход идут сердце, печень и легкие овцы. Все это пропускают через мясорубку, соединяют с нарезанным луком, салом, пряностями и овсянкой. А затем утрамбовывают в оболочку овечьего желудка и варят. Подают хаггис вместе с пюре из брюквы или картофеля.

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Черный пудинг

Это блюдо должно быть знакомо жителям некоторых восточноевропейских стран. Оно напоминает так называемую кровянку. Нетрудно догадаться, что готовится лакомство на основе крови. Ее смешивают с жиром, овсом, ячменем и травами, а после запекают в виде колбасы. В изначальном варианте использовали кровь овцы, сегодня же чаще задействуют свиную.

Лестерширский пирог со свининой

Выпечку, придуманную в городе Мелтон-Мобрей, вполне можно сравнить с ненавистным иностранцам холодцом. Первый этап готовки этого блюда вопросов не вызывает: начинку из рубленой свинины запекают внутри теста. Однако потом образовавшиеся пустоты заполняют мясным бульоном, который, немного постояв, превращается в желе.

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Маринованные яйца

Этот кулинарный изыск считается отличной закуской к пиву. Заказать его можно прямо в пабе. Яйца отваривают, очищают от скорлупы, а затем кладут раствор уксуса с солью и специями. Интересно, что подобное блюдо также можно встретить и в некоторых азиатских странах.

Источник фото: Legion-Media

Заливные угри

Желеобразная консистенция заливных угрей не вызывает восторга даже у некоторых коренных британцев, однако в Лондоне блюдо считается деликатесом. Рыбу вываривают в воде, а затем охлаждают вместе с бульоном. Спустя время он слегка застывает и превращается невнятную склизкую массу.

Пирог с рыбными головами

Оригинальный рецепт пирога под названием «Звездный» примечателен тем, что в тесте запекают несколько сардин целиком, вместе хвостами и костями. Современная вариация куда более удобоваримая — внутрь пирога кладут рыбный фарш, а верхушку украшают головами и хвостами. Благодаря этому создается впечатление, будто морские обитатели «выныривают» на поверхность пирога.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media