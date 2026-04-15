Эти пончики из кальмаров исчезают со стола за минуты: гора вкуснятины без лишних хлопот

Опубликовано: 15 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Эти пончики из кальмаров исчезают со стола за минуты: гора вкуснятины без лишних хлопот
Эти пончики из кальмаров исчезают со стола за минуты: гора вкуснятины без лишних хлопот
Настоящая находка для любителей морепродуктов.

Закуска готовится быстро и просто, а результат всегда впечатляет: хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная начинка внутри. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".

Ингредиенты:

кальмары очищенные — 600 г, соль — 10 г, чеснок — 2 зубчика, укроп сушёный — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Сначала я нарезаю очищенные кальмары небольшими кусочками и отправляю их в блендер. Добавляю соль, измельчённый чеснок и сушёный укроп, после чего пробиваю массу до состояния однородной пасты. Она должна получиться мягкой и эластичной, напоминая колбасный фарш.

Если блендер недостаточно мощный, можно сначала пропустить кальмары через мясорубку, а затем обязательно дополнительно измельчить их блендером — это обеспечит нужную текстуру. Блендер мощностью от 800 Вт обычно легко справляется с этой задачей.

Для формирования пончиков я использую две чайные ложки, предварительно смазанные растительным маслом. Это позволяет избежать прилипания фарша. Одной ложкой зачерпываю массу, а второй формирую аккуратный шарик и сразу опускаю его во фритюр.

Обжариваю пончики в хорошо разогретом растительном масле до золотистой румяной корочки, затем выкладываю их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Готовые пончики подаю как самостоятельную закуску с любимыми соусами.

Примерное время приготовления: 20 минут

Александр Асташкин
