Эти пончики из кальмаров исчезают со стола за минуты: гора вкуснятины без лишних хлопот

Закуска готовится быстро и просто, а результат всегда впечатляет: хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная начинка внутри. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".
Ингредиенты:
кальмары очищенные — 600 г, соль — 10 г, чеснок — 2 зубчика, укроп сушёный — 1/2 ч. л.
Приготовление:
Сначала я нарезаю очищенные кальмары небольшими кусочками и отправляю их в блендер. Добавляю соль, измельчённый чеснок и сушёный укроп, после чего пробиваю массу до состояния однородной пасты. Она должна получиться мягкой и эластичной, напоминая колбасный фарш.
Если блендер недостаточно мощный, можно сначала пропустить кальмары через мясорубку, а затем обязательно дополнительно измельчить их блендером — это обеспечит нужную текстуру. Блендер мощностью от 800 Вт обычно легко справляется с этой задачей.
Для формирования пончиков я использую две чайные ложки, предварительно смазанные растительным маслом. Это позволяет избежать прилипания фарша. Одной ложкой зачерпываю массу, а второй формирую аккуратный шарик и сразу опускаю его во фритюр.
Обжариваю пончики в хорошо разогретом растительном масле до золотистой румяной корочки, затем выкладываю их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
Готовые пончики подаю как самостоятельную закуску с любимыми соусами.
Примерное время приготовления: 20 минут
