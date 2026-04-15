Рецепт прямиком из СССР: Пышный манник на кефире с лимоном - нежнейший десерт

Манник - незаслуженно забытый пирог. Часто его готовили в СССР, стоит попробовать возродить рецепт из пепла.
Советы по приготовлению вкусного сочного пирога на основе манной крупы дают на канале "Простые рецепты".
Для приготовления вкусного манника нужны такие продукты:
- 3 яйца;
- 0,5 ч. л. соли;
- 250 г сахара;
- 100 мл растительного масла без запаха;
- 400 мл кефира;
- 350 г манки;
- цедра 0,5 лимона;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста.
Приготовление вкусного манника по шагам выглядит так
- В глубокую миску вбиваем 3 яйца, добавляем соль и сахар, вымешиваем венчиком, пока крупинки не растворятся.
- Добавляем кефир, его нужно немного подогреть, чтобы стал тёплым.
- Всыпаем манную крупу, перемешиваем.
- Теперь натираем лимонную цедру, это сделает манник невероятно ароматным.
- Вливаем растительное масло, перемешиваем ещё раз.
- Не стоит переживать, что тесто слишком жидкое, манка набухнет, оно станет гуще.
- Пока тесто настаивается, разогреваем до 180 градусов духовку.
- Через 30 минут всыпаем в тесто разрыхлитель, форму для выпечки смазываем маслом, чтобы пирог не прилип.
- Отправляем пирог в духовку, готовить будем 40-45 минут. За это время верх должен зарумяниться.
- Проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой, она должна остаться сухой при втыкании в пирог.
- Манник готов, даём ему немного остыть, а затем вытаскиваем из формы.
При подаче манник нарезаем порционными кусками. Можно украсить пирог сахарной пудрой, полить растопленным шоколадом, выложить сверху ягоды или кусочки фруктов.
