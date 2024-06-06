Эти страны готовы заплатить всем, кто переедет в них жить: топ-3 варианта

Многие люди часто задумываются о переезде в другую страну. Помимо новых возможностей, это, конечно, приносит и стресс, ведь нужно адаптироваться и обустроиться. Но адаптация проходит быстрее и проще, когда за переезд платят. Вот какие три страны готовы дать гранты тем, кто в них переедет.

Почему страны платят за переезд

В каждой стране на то могут быть свои причины. Но к самым распространенным относятся:

небольшая численность населения — зачастую страны пытаются привлечь молодых людей, которые будут создавать большие семьи,

недостаток специалистов и рабочих мест — бывает и так, что страны лишаются высококвалифицированных работников, поэтому привлекают экспертов, которые будут способствовать развитию экономики,

проблемы с недвижимостью — некоторые города привлекают новых жителей, которые займутся ремонтом старых домов.

Вот в каких странах готовы материально помочь.

Чили

В этой стране разработали программу Startup Chile, предназначенную для бизнесменов. В зависимости от того, на какой стадии находится проект — в разработке или уже имеет определенные достижения — можно получить грант до $20 000. Но важно, чтобы возраст стартапа не превышал двух лет. При этом человек должен не просто проживать в Чили, но и активно участвовать в различных бизнес-семинарах и конференциях.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Испания

Здесь предусмотрена программа Volver Al Pueblo, что переводится как «назад в деревню». Ей могут воспользоваться лица, имеющие гражданство или вид на жительство в ЕС. Для жителей третьих стран тоже предусмотрена возможность в случае оформления рабочей визы.

Выплаты здесь варьируются. Есть как небольшие ежемесячные пособия, так и большие гранты. Также здесь предусмотрены скидки на аренду, льготы на покупку земли и выплаты за рождение детей.

Например, в Олмеда-де-ла-Куэста может выдать участок при условии что за год на нем возведут жилье. А в Астурии за новорожденного дают €3000 при условии, что семья пробудет в деревне не меньше пяти лет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Альбинен, Швейцария

Здесь за переезд одиночкам готовы выплатить $28000, парам — $56000, а за каждого ребенка еще по $11000. Чтобы получить грант, человек должен иметь гражданство ЕС или Швейцарии или же иметь местный ПМЖ категории C. Но это еще не все: возраст гражданина не должен превышать 45 лет, а еще он обязан прожить в деревне более десяти лет. Если потребуется переехать, то грант нужно будет вернуть.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru