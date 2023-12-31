Этот цвет станет хитом в начале 2024 года: поможет вмиг превратиться в модницу

Наступающий год Дракона привнесет свои коррективы в моду. Начало 2024 года ознаменуется правлением нового цвета, связанного с этим мистическим существом. Стоит прикупить себе пару трендовых вещей, чтобы идти в ногу со временем.

В беседе с порталом «Городовой» дизайнер одежды Артем Терентьев объяснил, что хитом в ближайшем будущем станут все зеленые оттенки. Поскольку главный символ года еще и огненный, стоит присмотреться также к оранжевым и красным нарядам и аксессуарам. Только не набрасывайтесь на все яркое: подбирайте те тона, которые идут только вам.

«Зеленый, например, подходит блондинкам со светлыми глазами, с карими. Он подчеркивает их образ. Таже хорошо смотрится на девушках с рыжим цветом волос, а вот брюнеткам с ним надо быть аккуратнее», — отметил эксперт.

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