Этот домашний лукум даже турки оценят: приготовите гору конфет буквально из ничего

За вкуснейшим лукумом вовсе не обязательно отправляться на отдых в Средиземноморье. Турецкое лакомство легко приготовить своими руками.
Чтобы удивить гостей, вам понадобятся:
- гранатовый сок — 200 мл,
- сахар — 100 г,
- крахмал — 40 г.
Сок нужно вылить в кастрюлю, добавить сахар, крахмал и поставить посуду на огонь. Когда масса загустеет, ее можно снимать с плиты. Далее выкладываем «тесто» в кондитерский мешок или шприц и формируем с его помощью небольшие конфетки на пергаментной бумаге.
Если хотите разнообразить десерт, можно приготовить конфеты и с другим вкусом. Для этого вместо гранатового сока нужно взять апельсиновый и поделать те же манипуляции.
Готовые изделия нужно оставить в покое на два часа. Затем обвалять из в сахаре и подавать к столу, передает автор Дзен-канала «Готовим с Асмой».
Источник фото: Дзен-канал «Готовим с Асмой»
Источник фото: azerbaijan_stockers/freepik