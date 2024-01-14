Этот домашний лукум даже турки оценят: приготовите гору конфет буквально из ничего

За вкуснейшим лукумом вовсе не обязательно отправляться на отдых в Средиземноморье. Турецкое лакомство легко приготовить своими руками.

Чтобы удивить гостей, вам понадобятся:

гранатовый сок — 200 мл,

сахар — 100 г,

крахмал — 40 г.

Сок нужно вылить в кастрюлю, добавить сахар, крахмал и поставить посуду на огонь. Когда масса загустеет, ее можно снимать с плиты. Далее выкладываем «тесто» в кондитерский мешок или шприц и формируем с его помощью небольшие конфетки на пергаментной бумаге.

Если хотите разнообразить десерт, можно приготовить конфеты и с другим вкусом. Для этого вместо гранатового сока нужно взять апельсиновый и поделать те же манипуляции.

Готовые изделия нужно оставить в покое на два часа. Затем обвалять из в сахаре и подавать к столу, передает автор Дзен-канала «Готовим с Асмой».

Источник фото: Дзен-канал «Готовим с Асмой»

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