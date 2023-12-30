Этот хрустящий салат с сухариками готовится за пять минут: занятые хозяйки оценят рецепт

Выбор салатов на новогодний стол обширен. Но отнюдь не всем хочется долго возиться со сложными блюдами. На выручку тем, кто не планирует стоять у плиты в ночь накануне праздника, придет этот рецепт с сухариками.

Вам понадобятся:

копченая колбаса — 200 г,

кукуруза — 1 банка,

сыр — 100 г,

сухарики ржаные — 1 уп.,

перепелиные яйца — 4–5 шт.,

огурец — 1 шт.,

майонез и зеленый лук — по вкусу.

Яйца отварите и мелко нарежьте вместе с колбасой, огурцом и луком. Переложите компоненты в салатник, добавьте к ним кукурузу и сухарики. Заправьте содержимое майонезом и подавайте к столу, советует портал Kedem.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru