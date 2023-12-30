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Этот хрустящий салат с сухариками готовится за пять минут: занятые хозяйки оценят рецепт

Этот хрустящий салат с сухариками готовится за пять минут: занятые хозяйки оценят рецепт
Простой рецепт сытного салата

Такое блюдо не стыдно подать на праздник.

Выбор салатов на новогодний стол обширен. Но отнюдь не всем хочется долго возиться со сложными блюдами. На выручку тем, кто не планирует стоять у плиты в ночь накануне праздника, придет этот рецепт с сухариками.

Вам понадобятся:

  • копченая колбаса — 200 г,
  • кукуруза — 1 банка,
  • сыр — 100 г,
  • сухарики ржаные — 1 уп.,
  • перепелиные яйца — 4–5 шт.,
  • огурец — 1 шт.,
  • майонез и зеленый лук — по вкусу.

Яйца отварите и мелко нарежьте вместе с колбасой, огурцом и луком. Переложите компоненты в салатник, добавьте к ним кукурузу и сухарики. Заправьте содержимое майонезом и подавайте к столу, советует портал Kedem.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
30 декабря 2023 10:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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