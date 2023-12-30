Этот хрустящий салат с сухариками готовится за пять минут: занятые хозяйки оценят рецепт

Выбор салатов на новогодний стол обширен. Но отнюдь не всем хочется долго возиться со сложными блюдами. На выручку тем, кто не планирует стоять у плиты в ночь накануне праздника, придет этот рецепт с сухариками.
Вам понадобятся:
- копченая колбаса — 200 г,
- кукуруза — 1 банка,
- сыр — 100 г,
- сухарики ржаные — 1 уп.,
- перепелиные яйца — 4–5 шт.,
- огурец — 1 шт.,
- майонез и зеленый лук — по вкусу.
Яйца отварите и мелко нарежьте вместе с колбасой, огурцом и луком. Переложите компоненты в салатник, добавьте к ним кукурузу и сухарики. Заправьте содержимое майонезом и подавайте к столу, советует портал Kedem.
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