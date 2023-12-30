Этот ленивый холодец — находка для занятых хозяек: будет готов за два часа

Не придется весь день стоять на кухне.

Многие хозяйки не готовят холодец, потому что это слишком долго. Но этот рецепт сэкономит вам время. Для него понадобится курица, которая варится гораздо быстрее, чем свинина или говядина. Поэтому вы сможете приготовить блюдо, не простояв при этом целый день на кухне.

Вам понадобятся:

куриные бедрышки — 450 г,

морковь — 70 г,

лук репчатый — 50 г,

лавровый лист — 2 шт.,

перец горошком — 5 шт.,

вода — 700 мл,

соль — по вкусу.

Бедра промойте, выложите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте специи и варите около 40 минут, прикрыв крышкой.

Затем добавьте овощи. Морковь предварительно нужно очистить, а лук достаточно просто промыть. Шелуха придаст блюду аппетитный насыщенный оттенок.

Варите курицу еще 20 минут. Затем процедите бульон, а мясо отделите от кости.

В небольшие пиалы выложите мясо и морковь. Залейте компоненты бульоном и дождитесь остывания. Затем уберите емкости в холодильник на час. За это время холодец полностью застынет, отмечает портал «Повар.ру».

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