Этот овощ китайцы добавляют в сырники: получаются с золотистой корочкой

Оказывается, сырники любят не только у нас. В Китае это блюдо тоже пользуется популярностью, но готовят его совершенно по-другому. Местный вариант получается очень хрустящим снаружи, а секрет кроется в необычном для нас овощном дополнении.
Ингредиенты
- Творог — 400 г
- Пекинская капуста — 100 г
- Шпинат свежий — 90 г
- Овсяные хлопья — 5 ст. ложек
- Мука пшеничная — 50 г
- Вода — 150 мл
- Соль, перец, куркума молотая — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
Шаг 1. Подготовка овощей. Мелко нашинкуйте пекинскую капусту и шпинат. Залейте их кипятком на 5 минут, затем отожмите от лишней влаги.
Шаг 2. Основа теста. Овсяные хлопья залейте стаканом горячей воды и оставьте на 10 минут для набухания.
Шаг 3. Замес. В большой миске соедините творог, подготовленные овощи, набухшую овсянку и муку. Добавьте соль, перец, куркуму и измельчённый чеснок для пикантности. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Шаг 4. Жарка. Сформируйте из творожной массы небольшие круглые лепёшки. Обжаривайте их на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до румяной, хрустящей корочки. Подавайте тёплыми как самостоятельное блюдо или с соусом на ваш выбор.