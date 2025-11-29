Этот спокойный парк в Петербурге видел дуэли, самолёты и диверсантов — но вы об этом не знали

Сегодня Сосновка кажется просто большим зелёным островом среди кварталов Выборгского района. Но когда-то здесь проходили дачные тропы, по которым гуляли Тургенев и Белинский, обсуждая литературу и судьбу России.
А потом — на той же песчаной поляне, где звучали стихи, — прогремела дуэль: в 1840 году Лермонтов стрелялся здесь с сыном французского посла де Барантом. Тогда никто не погиб, но путь поэта на Кавказ начался именно отсюда.
Лес, где взлетали самолёты
Во время войны Сосновка перестала быть местом прогулок. Здесь устроили аэродром и базу 44-го истребительного полка ПВО. В 1942 году он стал гвардейским, отсюда поднимались самолёты, защищавшие блокадный Ленинград.
Сохранились и следы той эпохи — мемориальное кладбище лётчиков и памятник, установленный в 1978 году на северо-восточной окраине.
Секретная школа и стрельбище
В 1948-м часть леса превратили в стрельбище военно-охотничьего общества, а ещё раньше — в годы войны — здесь скрытно действовала спецшкола № 2: курсантов готовили к работе в тылу врага.
Потом Сосновка снова стала парком — 302 гектара зелени, где сегодня бегают спортсмены и гуляют семьи, не подозревая, что под мягким ковром хвои спрятана военная история города.