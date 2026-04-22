Городовой / Полезное / Этот суп едят каждый день в Индии — и вот почему: секрет простого вкуса раскрыт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Этот суп едят каждый день в Индии — и вот почему: секрет простого вкуса раскрыт

Опубликовано: 22 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Индийский дал — это не просто суп, а настоящий кулинарный шик.

Рецептом классического индийского супа из чечевицы поделилась автор Дзен-канала "Палочки для еды".

Ингредиенты:

красная чечевица — 1 стакан, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь — маленький кусочек, куркума — 1 ч. л., кумин (зира) — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., порошок карри — 1 ч. л., горчичные семена — 1 ч. л., томатная паста — 1 ст. л., помидор — 1 шт., соль — по вкусу, лимонный сок и свежая кинза — для подачи

Приготовление

Тщательно промываю чечевицу до прозрачной воды и замачиваю её на 15-20 минут.

В кастрюле разогреваю масло, добавляю горчичные семена и жду, пока они начнут стрелять. Затем отправляю лук, чеснок и имбирь, обжариваю до золотистости и яркого аромата.

Добавляю куркуму, кумин, кориандр и карри, быстро перемешиваю, чтобы специи раскрылись. Затем кладу томатную пасту и нарезанный помидор, тушу пару минут до мягкости.

Всыпаю чечевицу, вливаю воду или бульон, довожу до кипения и варю на среднем огне около 15-20 минут, пока чечевица не разварится и не станет кремовой.

В конце солю, добавляю немного лимонного сока для свежести. Если хочется более жидкой консистенции — просто подливаю воды.

Примерное время приготовления: 35 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный завтрак всего за 7 минут.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью