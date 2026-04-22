Этот суп едят каждый день в Индии — и вот почему: секрет простого вкуса раскрыт

Рецептом классического индийского супа из чечевицы поделилась автор Дзен-канала "Палочки для еды".
Ингредиенты:
красная чечевица — 1 стакан, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь — маленький кусочек, куркума — 1 ч. л., кумин (зира) — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., порошок карри — 1 ч. л., горчичные семена — 1 ч. л., томатная паста — 1 ст. л., помидор — 1 шт., соль — по вкусу, лимонный сок и свежая кинза — для подачи
Приготовление
Тщательно промываю чечевицу до прозрачной воды и замачиваю её на 15-20 минут.
В кастрюле разогреваю масло, добавляю горчичные семена и жду, пока они начнут стрелять. Затем отправляю лук, чеснок и имбирь, обжариваю до золотистости и яркого аромата.
Добавляю куркуму, кумин, кориандр и карри, быстро перемешиваю, чтобы специи раскрылись. Затем кладу томатную пасту и нарезанный помидор, тушу пару минут до мягкости.
Всыпаю чечевицу, вливаю воду или бульон, довожу до кипения и варю на среднем огне около 15-20 минут, пока чечевица не разварится и не станет кремовой.
В конце солю, добавляю немного лимонного сока для свежести. Если хочется более жидкой консистенции — просто подливаю воды.
Примерное время приготовления: 35 минут
