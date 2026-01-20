Городовой / Полезное / Эту мерзость ели наши бабушки: рецепт, которому лучше бы остаться в истории СССР
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько человек живет в Питере? Вопросы о Петербурге
Вместо легких текстур — плотная пленка: вот секретный ингредиент, который защитит лицо от петербургских морозов лучше любого шарфа Полезное
Что делать, если деньги исчезли на полпути: советы для россиян при заморозке перевода Город
Январский квест: какие три знака зодиака рискуют потерять удачу Город
В честь кого назван Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Эту мерзость ели наши бабушки: рецепт, которому лучше бы остаться в истории СССР

Опубликовано: 20 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
еда
Эту мерзость ели наши бабушки: рецепт, которому лучше бы остаться в истории СССР
Фото: Городовой.ру

В советское время кулинарные традиции часто ставили пользу выше изысканности. Одним из таких необычных, но питательных блюд был банштацай. Это монгольское кушанье, популярное в Казахстане и на Алтае, которое сегодня может удивить.

По сути, это пельмени, но варят их не в обычной воде. Для приготовления используется крепкий зелёный плиточный чай, в который добавляют молоко и воду. В этой ароматной жидкости отваривали мясные пельмени, традиционно с начинкой из смеси говядины и баранины.

Существовал и особый ритуал употребления. Сначала съедали сами пельмени, а затем выпивали оставшийся чайный бульон. Считалось, что такой подход помогает организму лучше усвоить довольно тяжёлую пищу и бережёт пищеварение. Хотя современному человеку подобное сочетание может показаться странным, в прошлом это блюдо пользовалось искренней любовью.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью