Эту мерзость ели наши бабушки: рецепт, которому лучше бы остаться в истории СССР

В советское время кулинарные традиции часто ставили пользу выше изысканности. Одним из таких необычных, но питательных блюд был банштацай. Это монгольское кушанье, популярное в Казахстане и на Алтае, которое сегодня может удивить.
По сути, это пельмени, но варят их не в обычной воде. Для приготовления используется крепкий зелёный плиточный чай, в который добавляют молоко и воду. В этой ароматной жидкости отваривали мясные пельмени, традиционно с начинкой из смеси говядины и баранины.
Существовал и особый ритуал употребления. Сначала съедали сами пельмени, а затем выпивали оставшийся чайный бульон. Считалось, что такой подход помогает организму лучше усвоить довольно тяжёлую пищу и бережёт пищеварение. Хотя современному человеку подобное сочетание может показаться странным, в прошлом это блюдо пользовалось искренней любовью.