Фабрика грез на Неве: как Петербург 1900-х создал индустрию кино — от завода до «электротеатра» на каждом углу
Фабрика грез на Неве: как Петербург 1900-х создал индустрию кино — от завода до «электротеатра» на каждом углу

Опубликовано: 16 января 2026 17:46
 Проверено редакцией
Городовой ру

Петербург с его техническим интеллектом, капиталами и жаждой новизны стал для кино идеальной колыбелью.

Технические и кадровые предпосылки

В городе работали:

  • Заводы, производившие оптику и электротехнику.
  • Технологический институт и Политехнический институт, готовившие инженеров, которые могли разобраться в импортной аппаратуре.
  • Фотографические ателье и общества, где складывалась первая школа операторов (как А. Дранков).

Финансовый капитал и коммерческая жилка

Первые «электротеатры» (кинотеатры) были выгодным бизнесом.

Они открывались в бывших магазинах, на первых этажах доходных домов в проходных местах:

  • На Невском проспекте («Паризиана», «Сплендид палас»).
  • На Петербургской стороне, где жила масса служащих и среднего класса.

Их владельцами часто были коммерсанты, а не деятели искусства. Кино с самого начала было индустрией.

Новый тип досуга и новое городское пространство

«Электротеатр» радикально отличался от театра:

  • Демократичность. Сеансы шли целый день, билет был дёшев, дресс-кода не существовало. Туда мог зайти любой.
  • Короткий формат. Можно было зайти на 20-30 минут, посмотреть «аттракцион», и идти дальше по делам. Кино вписалось в ускоренный ритм городской жизни.
  • Архитектура фасада. Яркая, электрическая вывеска «СИНЕМА» или «ЭЛЕКТРО-ТЕАТР» стала обязательным элементом центральных улиц, символом современности.

Практический маршрут: дорога на работу с кино

Конторщик, идя с Петербургской стороны на Адмиралтейский проспект, мог по пути на Кронверкском проспекте увидеть афиши первого русского детектива «Сонька — Золотая Ручка» и решить заглянуть после службы.

Кино стало частью ежедневного медийного поля горожанина.

Создание локального киноязыка

Петербургские операторы сразу стали снимать не только заморские виды, но и родной город: Неву, наводнения, царские парады, уличные сцены. Зритель впервые увидел знакомую повседневность, укрупнённую и героизированную на экране. Это рождало мощное чувство узнавания и причастности.

Петербург дал кинематографу не просто прописку, а всё необходимое: технологии, капитал, массовую аудиторию и урбанистическую тематику.

Кинотеатр стал новой точкой сборки городской толпы, где стирались сословные различия перед лицом движущейся картинки — самого демократичного искусства новой эпохи.

Автор:
Лариса Никонова
