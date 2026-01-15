Городовой / Город / ФАС нагрянет к овощным магнатам: кто задерет цены на огурцы и помидоры?
Опубликовано: 15 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Федеральная антимонопольная служба заявила о готовности принять меры при выявлении нарушений антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба России обратилась к ведущим предприятиям, занимающимся выращиванием овощей, с запросом для изучения ситуации с ценами на рынке. Ведомство уведомило, что организации, включающие группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето», должны предоставить подробные сведения о производстве и продаже своей продукции.

Компании обязаны сообщить не только объемы произведённых и реализованных овощей, но и представить информацию о расходах на их производство, оптовых ценах, прибыли от продаж и действующей схеме распределения товаров. После анализа полученных данных антимонопольное ведомство рассмотрит возможность применения профильных мер в случае выявления нарушений.

За период новогодних каникул заметно выросли цены на отдельные продукты питания. Наиболее значительное увеличение коснулось огурцов и помидоров: стоимость этих овощей выросла на 21,3% и 13,6% соответственно. ФАС уже приступила к изучению причин резкого подорожания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
