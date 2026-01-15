ФАС нагрянет к овощным магнатам: кто задерет цены на огурцы и помидоры?

Федеральная антимонопольная служба России обратилась к ведущим предприятиям, занимающимся выращиванием овощей, с запросом для изучения ситуации с ценами на рынке. Ведомство уведомило, что организации, включающие группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето», должны предоставить подробные сведения о производстве и продаже своей продукции.
Компании обязаны сообщить не только объемы произведённых и реализованных овощей, но и представить информацию о расходах на их производство, оптовых ценах, прибыли от продаж и действующей схеме распределения товаров. После анализа полученных данных антимонопольное ведомство рассмотрит возможность применения профильных мер в случае выявления нарушений.
За период новогодних каникул заметно выросли цены на отдельные продукты питания. Наиболее значительное увеличение коснулось огурцов и помидоров: стоимость этих овощей выросла на 21,3% и 13,6% соответственно. ФАС уже приступила к изучению причин резкого подорожания.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».