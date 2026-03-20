Фиалке с желтыми листьями – необходимо: 6 ошибок губят сенполию – исправляем и радуемся

Причины пожелтения листьев фиалок

Фиалки есть почти в каждом доме и считают неприхотливыми растениями. Однако иногда их листья начинают желтеть. В этом случае следует присмотреться к характеру пожелтения.

Если сохнут только самые нижние листья - это естественный процесс, их просто нужно удалить. Во всех остальных ситуациях изменение цвета листьев говорит о том, что вы допускаете ошибки в уходе.

Переувлажнение почвы

Это самая частая причина пожелтения фиалки. В мокром грунте корни задыхаются, а листья теряют упругость, становятся вялыми и желтыми. Необходимо дать земле полностью просохнуть. Если же фиалка погибает, ее следует пересадить в свежий грунт и отрегулировать график полива.

Ошибки в освещении

При нехватке света листва бледнеет и желтеет, а под прямыми солнечными лучами на листьях появляются желтые пятна-ожоги. Достаточно переставить горшок в другое место - с рассеянным светом, без палящего солнца.

Истощение грунта

Со временем почва теряет питательные вещества, поэтому корни не могут полноценно "кормить" растение. Если фиалка не пересаживалась 2-3 года, пора это сделать. Используйте специальный грунт для сенполий с добавлением песка и перлита.

Неподходящая кислотность

Фиалкам нужен слабокислый грунт. Посадка в землю с золой делает почву щелочной, что для них неприемлемо. Восстановить баланс поможет полив водой с добавлением лимонной кислоты (на кончике ножа на литр).

Проблемы с подкормками

Вреден как избыток, так и недостаток удобрений. Перекорм даже опаснее, поскольку он может сжечь корни. Если фиалка давно не получала подкормок, ее нужно удобрить, иначе она не будет цвести.

Переохлаждение и сквозняки

Температура ниже 15 градусов, особенно после полива, вызывает пожелтение. Во время проветриваний убирайте горшки с подоконника и не держите их на сквозняке, сообщает "Садоёж".

