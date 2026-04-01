Фонтаны Петербурга просыпаются: Водоканал готовится к сезону

Специалисты «Водоканала» начали сезонную подготовку петербургских фонтанов к запуску.
Они монтируют демонтированное на зиму оборудование — насосы, подводные светильники и насадки, а также очищают чаши от накопившегося мусора мощными струями воды с помощью щёток.
При необходимости проведут мелкий ремонт декоративных элементов. В конце наполнят чаши водой и протестируют работу сооружений, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
На более сложные объекты, такие как комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, уйдёт дополнительное время.