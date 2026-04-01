Фонтаны Петербурга просыпаются: Водоканал готовится к сезону
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Фонтаны Петербурга просыпаются: Водоканал готовится к сезону

Опубликовано: 1 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Специалисты Водоканала устанавливают оборудование, которое убирали на зиму.

Специалисты «Водоканала» начали сезонную подготовку петербургских фонтанов к запуску.

Они монтируют демонтированное на зиму оборудование — насосы, подводные светильники и насадки, а также очищают чаши от накопившегося мусора мощными струями воды с помощью щёток.

При необходимости проведут мелкий ремонт декоративных элементов. В конце наполнят чаши водой и протестируют работу сооружений, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На более сложные объекты, такие как комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, уйдёт дополнительное время.

Автор:
Юлия Аликова
