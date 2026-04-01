Гамбургская площадь спасет Невский путепровод: в Фрунзенском стартует масштабная реконструкция

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга реконструтруют Гамбургскую площадь. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.
Он объяснил, что необходимость работ возникла из-за роста нагрузки на Невский путепровод после закрытия ветхого Цимбалинского путепровода, который грозил обрушением.
По словам Тертеряна, это решение направлено на разгрузку Невского путепровода и повышение пропускной способности инфраструктуры. Договор на капремонт уже подписан, сейчас идет проектирование.