Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Гамбургская площадь спасет Невский путепровод: в Фрунзенском стартует масштабная реконструкция

Опубликовано: 1 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Конструкция старого путепровода оказалась изношенной.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга реконструтруют Гамбургскую площадь. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.

Он объяснил, что необходимость работ возникла из-за роста нагрузки на Невский путепровод после закрытия ветхого Цимбалинского путепровода, который грозил обрушением.

По словам Тертеряна, это решение направлено на разгрузку Невского путепровода и повышение пропускной способности инфраструктуры. Договор на капремонт уже подписан, сейчас идет проектирование.

Юлия Аликова
