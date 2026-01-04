Городовой / Город / Гарь на улице Пограничника Гарькавого: из дома эвакуировали девятерых
Гарь на улице Пограничника Гарькавого: из дома эвакуировали девятерых

Опубликовано: 4 января 2026 11:18
 Проверено редакцией
В жилом доме произошёл пожар в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров.

В утренние часы 4 января в однокомнатной квартире на улице Пограничника Гарькавого произошёл пожар. Как проинформировали городские спасатели, огнём была охвачена площадь 35 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать менее чем за час.

Во время инцидента жертв не было. Из опасного участка сотрудники спасательной службы эвакуировали девять человек. Для устранения пожара задействовали три единицы специальной техники и 15 пожарных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
