Гарь на улице Пограничника Гарькавого: из дома эвакуировали девятерых

В утренние часы 4 января в однокомнатной квартире на улице Пограничника Гарькавого произошёл пожар. Как проинформировали городские спасатели, огнём была охвачена площадь 35 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать менее чем за час.
Во время инцидента жертв не было. Из опасного участка сотрудники спасательной службы эвакуировали девять человек. Для устранения пожара задействовали три единицы специальной техники и 15 пожарных.
