Газировка с гранатом и солодом: туристам в Египте придется столкнуться с этими непривычными напитками
Газировка с гранатом и солодом: туристам в Египте придется столкнуться с этими непривычными напитками

Опубликовано: 3 ноября 2025 11:30
газировка
Фото: Городовой.ру

Необычные даже по меркам людей, столкнувшихся с десятками разновидностей колы.

Если вы привыкли к стандартным вкусам вроде «колы» и «спрайта», Египет вас удивит. Здесь газировка — отдельная культура, и ассортимент местных напитков иногда кажется результатом безумного эксперимента.

Обычная вода в стране стоит копейки — от трёх фунтов за бутылку, но вот газированную встретить сложнее: её почти не продают, и стоит она дороже сладких напитков. Зато именно сладкая газировка — настоящий хит.

Главная звезда египетских холодильников — Schweppes с гранатом и мякотью. В бутылке действительно плавают крошечные кусочки фрукта, и вкус получается неожиданно насыщенный. Правда, очень сладкий, поэтому местные советуют разбавлять водой.

Ещё одна находка — солодовая газировка Fayrouz. В России её почти не встретишь, а в Египте она стоит как обычная «кола» и считается чем-то вроде безалкогольного пива для жарких дней.

Попадается и местный бренд Spiro Spathis — загадочные жёлтые и коричневые бутылки, вкус которых сложно определить даже после дегустации.

Pepsi и Coca-Cola тут тоже есть, но стоят в разы дешевле, а Red Bull — почти роскошь за 33 фунта.

Газировку в Египте любят по-настоящему: её пьют везде — от уличных кафе до семейных застолий. Единственная проблема — пластиковые бутылки, которых выбрасывают тоннами, отмечает путешественник Алексей Надежин на Дзене.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
