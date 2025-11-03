Газировка с гранатом и солодом: туристам в Египте придется столкнуться с этими непривычными напитками

Если вы привыкли к стандартным вкусам вроде «колы» и «спрайта», Египет вас удивит. Здесь газировка — отдельная культура, и ассортимент местных напитков иногда кажется результатом безумного эксперимента.
Обычная вода в стране стоит копейки — от трёх фунтов за бутылку, но вот газированную встретить сложнее: её почти не продают, и стоит она дороже сладких напитков. Зато именно сладкая газировка — настоящий хит.
Главная звезда египетских холодильников — Schweppes с гранатом и мякотью. В бутылке действительно плавают крошечные кусочки фрукта, и вкус получается неожиданно насыщенный. Правда, очень сладкий, поэтому местные советуют разбавлять водой.
Ещё одна находка — солодовая газировка Fayrouz. В России её почти не встретишь, а в Египте она стоит как обычная «кола» и считается чем-то вроде безалкогольного пива для жарких дней.
Попадается и местный бренд Spiro Spathis — загадочные жёлтые и коричневые бутылки, вкус которых сложно определить даже после дегустации.
Pepsi и Coca-Cola тут тоже есть, но стоят в разы дешевле, а Red Bull — почти роскошь за 33 фунта.
Газировку в Египте любят по-настоящему: её пьют везде — от уличных кафе до семейных застолий. Единственная проблема — пластиковые бутылки, которых выбрасывают тоннами, отмечает путешественник Алексей Надежин на Дзене.