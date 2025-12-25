Из прошлого в будущее: ретропоезд «Лахта» обещает незабываемое новогоднее путешествие 27 декабря

В новом сезоне вновь начнут курсировать популярные «Лыжные стрелы» из Санкт-Петербурга к горнолыжным склонам в Ленинградской области.

В канун новогодних праздников состоится необычное событие: 27 декабря стартует ретропоезд «Лахта» с программой для всей семьи.

Путешествие будет сопровождаться поздравлениями от Деда Мороза и его помощников, которые также вручат гостям памятные сувениры.

Для детей подготовлены буклеты с заданиями и угощение — чай с пряниками, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Генеральный директор компаний железнодорожных перевозок в день запуска подписывает соглашение с представителями Государственного музея-заповедника города Гатчины.

В одном из вагонов запланирована экскурсия, где пассажиры познакомятся с фактами из прошлого, рассказанными гидом из музейного коллектива.

Однако попасть на такую поездку смогут не все желающие — количество мест в экскурсионном вагоне невелико.

Благодаря совместной инициативе с почтовой службой России, только 27 и 28 декабря пассажиры смогут бесплатно отправить ограниченную серию открыток друзьям или родным по всей стране.

В новогодние выходные также расширяют маршруты движения ретропоезда — впервые состав пройдёт по Витебскому направлению. Уже известно расписание:

Балтийский вокзал — Гатчина-Балтийская: 27 декабря, затем с 4 по 7 января,

Финляндский вокзал — Выборг: 2–3 и 10–11 января,

Витебский вокзал — Павловск: 28 декабря, 8 и 9 января.

Поезд «Лахта» — состав из десяти вагонов модели ЭР2К 980 — впервые сошёл с конвейера более пятидесяти лет назад.

Внутреннее убранство сохранено в стиле семидесятых и восьмидесятых, что позволило создать атмосферу прошлых десятилетий, однако при этом были учтены современные требования к комфорту. Пассажиры ощутят погружение в историческую эпоху благодаря оригинальному интерьеру.

В наступающем зимнем сезоне для любителей активного отдыха возобновляются особые маршруты «Лыжная стрела».

Эти составы будут курсировать по выходным и соединят Петербург со снежными трассами Ленинградской области, а именно: Шапки, Токсово, Орехово. Расписание «Лыжной стрелы» составлено с учетом потребностей горнолыжников.

Как отметили организаторы, все праздничные маршруты пригородного ретропоезда сохраняются, а также были добавлены новые направления.

Благодаря этому у жителей и гостей Петербурга появится больше возможностей выбрать необычный вариант путешествия в праздничные дни. О работе городского транспорта в новогоднюю ночь ранее появлялась информация в прессе.