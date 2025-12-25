Где Нева встречает Славянку: парадоксы развития Рыбацкого в Петербурге

От царской ухи до небоскрёба — история на левом берегу.

Левый берег Невы, между реками Мурзинкой и Славянкой, хранит память о месте, которое ещё три столетия назад служило гастрономической житницей столицы.

Здесь, в начале XVIII века, зародилась Рыбная слобода — место, откуда “к царскому столу поставлялась свежая рыба”.

Сегодня этот исторический район, именуемый Рыбацким, представляет собой удивительный сплав монументальной старины и агрессивной современной застройки.

Рыболовы, кирпичи и оборонительная доблесть

История поселка Рыбацкого насчитывает около 300 лет, начавшись по прямому указу Петра I, повелевшего переселить сюда опытных рыбаков. В водах Невы они добывали ценнейшие породы — севрюгу, белугу, миногу.

Помимо даров реки, местные жители прославились и на суше:

“Жители сел Рыбацкое и Усть-Ижора добровольно объединились, отправляя каждого пятого мужчину помогать российским морякам на Балтийском море”.

Этот акт мужества произошел в 1788 году, когда шведский король Густав III предпринял дерзкий поход на Кронштадт.

Добровольное морское ополчение, действовавшее под командованием адмирала Василия Яковлевича Чичагова, одержало победу над шведским флотом.

В честь этой доблести Екатерина II распорядилась установить в 1789 году памятники-обелиски, автором которых считается архитектор Антонио Ринальди.

Параллельно с рыболовством процветало и кирпичное производство — местные заводы славились высококачественным строительным материалом.

Лишь в 1963 году Рыбацкая слобода, ставшая к тому времени сельским поселком, вошла в состав городской черты Ленинграда. Тем не менее, долгое время здесь сохранялся крестьянский уклад с подворьями, где держали коз, коров и свиней.

Ушедшие символы старого Рыбацкого

Старое Рыбацкое было утопающим в зелени пространством:

“весь район состоял из деревянных домов, каждый из которых походил на купеческие усадьбы и утопал в садах плодовых деревьев”.

Многие из этих символов исчезли безвозвратно.

Каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы, возведенный рыбаками в 1741 году, был закрыт в 1934 году и вскоре разрушен.

“Закрыт храм был в 1934 году, вскоре разрушен, а закладная плита ныне хранится в местном музее”.

На его месте теперь разбит парк с часовней.

Утраченной достопримечательностью является и Зотов-дом — строение, известное как дом местного рыбопромышленника Зотова, которое сегодня “заброшено и его будущее остается неопределённым”.

Жертвой перепланировки стала и школа № 333 — красивая кирпичная постройка, на месте которой теперь располагается торговый центр.

Среди сохранившихся культурных точек — Дом культуры «Рыбацкий», служивший центром притяжения десятилетиями, и старейшая Рыбацкая библиотека, основанная в 1905 году “благодаря благотворительным взносам отца Иоанна Кронштадтского”.

Мосты, поэты и пожарные

Рядом с домом народного поэта Федора Никифоровича Слепушкина — друга Александра Сергеевича Пушкина — расположен Рыбацкий мост.

“Первый мост появился здесь в 1839 году, проходя через Шлиссельбургский тракт”.

Неподалеку находится и современный Славянский мост, открытый в 1997 году.

Район бережно хранит память о героях. Брандмейстерский бульвар назван в честь пожарных, и здесь установлен памятник «Бравый брандмейстр», а рядом обустроена Аллея Славы пожарных.

Примечательна и Пожарная часть № 44 — на ее крыше размещена действующая пожарная техника, служащая учебным полигоном.

Новое Рыбацкое: вертикальный рост и романский стиль

Современное Рыбацкое, в отличие от своих деревянных предков, ассоциируется с панельными высотками. Ярчайший символ нового этапа — Жилой Комплекс «Князь Александр Невский».

Его 126-метровая высота делает его “первым небоскребом жилого назначения в городе”. Необычно, что в его структуре размещена небольшая приходская церковь.

Новый духовный центр — Храм Рождества Пресвятой Богородицы, открытый в 2005 году. Его архитектор Владимир Николаевич Ловкачев взял за образец храм святой Марии Магдалины в Германии, созданный Леонидом Николаевичем Бенуа.

Рядом с храмом, на набережной, расположены оригинальные скульптуры — «Отражение», «Бинокль», «Тихая вода», а напротив виднеется надпись на берегу: «Ленинградская область».

Путешествие по Рыбацкому — это погружение в историю, где царская рыба соседствует с современными небоскребами, а старинные обелиски стоят рядом с эффектно подсвеченным Большеохтинским мостом, впервые засиявшим 28 ноября 2000 года.

