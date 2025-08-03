Городовой / Общество / Где поесть в центре Петербурга, если вы бюджетный турист: обходите столовые стороной
Где поесть в центре Петербурга, если вы бюджетный турист: обходите столовые стороной

Опубликовано: 3 августа 2025 16:03
бюджетный турист
Где поесть в центре Петербурга, если вы бюджетный турист: обходите столовые стороной
Фото: Городовой.ру

Есть вариант еще дешевле, но не менее вкусный.

Если вы снимаете студию в Кудрово, гуляете по Невскому, но не хотите ужинать в ресторане — есть решение.

Зайдите в «Евроспар» в Пассаже. Это не просто супермаркет, а почти готовая столовая в самом центре. Огромный отдел кулинарии: плов, шашлык, котлеты, пюре, салаты, даже роллы. Всё свежайшее — благодаря большому потоку покупателей.

Можно взять готовое или выбрать на раздаче нужную порцию. Цены — адекватные, еда — сытная. Плов с мясом и салатом обойдётся в 250–300 рублей.

Для уставшего туриста — спасение. Особенно если ужинать хочется, а готовить или искать кафе — нет ни сил, ни желания, отмечает бюджетный турист в Сети.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
