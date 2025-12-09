Городовой / Город / Где в Петербурге можно законно срубить новогоднюю ёлку: как вернуться домой без штрафа и заноз
Где в Петербурге можно законно срубить новогоднюю ёлку: как вернуться домой без штрафа и заноз

Опубликовано: 9 декабря 2025 13:30
Жителям Петербурга рассказали, какие правила необходимо соблюдать для законного сруба живой ели к Новому году.

Жителям Петербурга напомнили: самостоятельно забирать ель из ближайшей лесопосадки к празднику недопустимо и может привести к наказанию.

Согласно действующему законодательству, как незаконная рубка деревьев, так и ущерб, нанесённый лесам, влекут административную или уголовную ответственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Лесные территории входят в число особо охраняемых природных объектов и играют значимую роль в экологии региона. Для тех, кто желает украсить свой дом настоящей елью, закон предоставляет законную возможность сделать это.

Выбрать и срубить новогоднее дерево можно только на специально организованных для этих целей участках, которые находятся в ведении местных лесничеств.

Отдельно отмечено, что процедура осуществляется по договору купли-продажи, заключить который вправе любой желающий.

На сайте Управления лесами Ленобласти приводится перечень лесничеств и список необходимых бумаг для оформления покупки. Приобрести ель высотой до трёх метров по таким правилам можно до 10 января 2026 года.

Властями подчеркнуто: игнорирование установленных требований может обернуться серьёзными последствиями.

Ранее было отмечено, что приобретение ели с рук сопряжено с заметными расходами.

Юлия Аликова
