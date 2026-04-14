Где в Санкт-Петербурге купить корюшку?

Опубликовано: 14 апреля 2026 10:35
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Корюшка — один из гастрономических символов Санкт-Петербурга, известная своим характерным огуречным ароматом. Сезон её ловли и продажи начинается в апреле, когда рыба идёт на нерест, и длится до конца мая. В этот период корюшку можно приобрести в официальных торговых точках по всему городу.

Где купить корюшку

Список легальных точек продажи публикует Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Адреса ежедневно обновляются в Региональной геоинформационной системе (РГИС). Вот несколько точек продаж корюшки:

  • Василеостровский район: ул. Кораблестроителей, уч. 159, у дома 21.
  • Выборгский район: Выборгское шоссе, уч. 52 (северо-восточнее дома 1), Выборгское шоссе, уч. 53 (северо-западнее дома 1), пр. Энгельса, уч. 315 (северо-западнее дома 139/21), пр. Просвещения, уч. 187 (южнее дома 3).
  • Калининский район: пр. Культуры, уч. 2 (юго-западнее дома 21), Гражданский пр. (восточнее дома 84), ул. Ушинского, уч. 10093 (у дома 5), Кондратьевский пр. (угол с ул. Бестужевской), ул. Карпинского (у дома 38), ул. Ольги Форш (юго-западнее дома 15).
  • Центральный район: Владимирская площадь, уч. 6 (севернее дома 1–3 по Большой Московской ул.), Воскресенская набережная (севернее дома 6–8), ул. Красного Текстильщика (у дома 13).

Также корюшку можно найти в крупных сетевых магазинах в период путины.

Как отличить свежую корюшку

У свежей корюшки должен быть характерный запах свежего огурца. Это связано с наличием в рыбе огуречного альдегида (транс-2-цис-6-нонадиеналь). Со временем запах улетучивается, поэтому его наличие — признак свежести.

Советы

  • Покупайте корюшку только в официальных точках — так вы обезопасите себя от некачественного продукта.
  • Учитывайте, что цены могут варьироваться в зависимости от размера рыбы и времени покупки: в начале сезона они обычно выше.
  • Свежую охлаждённую корюшку можно хранить 5–7 дней, замороженную — 8–9 месяцев.
Автор:
Пономарева Дарина
