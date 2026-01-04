Городовой / Город / Пять тысяч причин вспомнить детство: музей игрушки в Токсово
Пять тысяч причин вспомнить детство: музей игрушки в Токсово

Опубликовано: 4 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
Пять тысяч игрушек из прошлого века рассказывают, как выглядело детство без интернета и гаджетов.

Музей советской игрушки в Токсово родился не по приказу и не по плану, а из любви.

Коллекционер Ирина Овчинникова начала собирать кукол и игрушки, чтобы сохранить память о времени, когда главным развлечением было воображение. Со временем частное собрание выросло до пяти тысяч экспонатов, и в 2017 году они обрели собственный дом — деревянное здание на улице Светлой.

Сегодня музей — не просто собрание предметов, а место, где взрослые улыбаются, а дети удивляются.

Игрушки, которые знали миллионы

Коллекция охватывает почти весь XX век. Здесь есть тканевые куклы 1920-х, пластмассовые солдатики, заводные машинки, наборы "Юный парикмахер" и "Маленькая хозяйка".

Особая гордость — куклы из серии "Народы России", созданные на заводе С. Г. Дунаева, а также изделия ленинградских артелей и фабрик.

В одном из залов можно увидеть игрушки эпохи Перестройки: Барби по-советски, первых трансформеров и даже электронные игры "Ну, погоди!".

Экспозиция, которая говорит языком эмоций

Музей разделён на четыре постоянных зала и один выставочный. Каждый из них словно страница из старого альбома. В этнографическом зале — куклы в костюмах народов СССР, в зале игр — железные дороги, солдатики и настольные приключения.

Всё это не просто вещи — это память о том, как выглядело советское детство, когда фантазия заменяла любую технологию.

Елизавета Астахова
Город
