Городовой / Общество / Лунные минералы под ударом: Земля посылает кислород, Луна «ржавеет»
Лунные минералы под ударом: Земля посылает кислород, Луна «ржавеет»

Опубликовано: 23 сентября 2025 18:30
Луна
globallookpress/Sergey Elagin

Последствия необратимы.

Новые исследования показали, что Луна, наш вечный спутник, на самом деле подвержена коррозии — и Земля играет в этом не последнюю роль.

Как пишет "Общественная служба новостей", частицы кислорода, переносимые с нашей планеты, трансформируют лунные минералы в гематит, или «ржавчину».

«Земной ветер» — тайный агент

Во время лунных затмений, когда Земля находится между Солнцем и Луной, спутник подвергается воздействию «земного ветра» — потока заряженных частиц земной атмосферы. Этот «ветер» несет ионы, которые, достигая Луны, вступают в химические реакции.

Эксперименты, моделирующие земной ветер, показали, что бомбардировка минералов, схожих с лунными, высокоэнергетическим кислородом приводит к образованию гематита.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
