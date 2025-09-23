Лунные минералы под ударом: Земля посылает кислород, Луна «ржавеет»

Новые исследования показали, что Луна, наш вечный спутник, на самом деле подвержена коррозии — и Земля играет в этом не последнюю роль.
Как пишет "Общественная служба новостей", частицы кислорода, переносимые с нашей планеты, трансформируют лунные минералы в гематит, или «ржавчину».
«Земной ветер» — тайный агент
Во время лунных затмений, когда Земля находится между Солнцем и Луной, спутник подвергается воздействию «земного ветра» — потока заряженных частиц земной атмосферы. Этот «ветер» несет ионы, которые, достигая Луны, вступают в химические реакции.
Эксперименты, моделирующие земной ветер, показали, что бомбардировка минералов, схожих с лунными, высокоэнергетическим кислородом приводит к образованию гематита.